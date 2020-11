US-Wahl im Fernsehen: Die lange Nacht für Nägelbeißer

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Es ist Mittwochnachmittag. Man ärgert sich ein bisschen, wenn man noch immer hört, dass das Rennen in der US-Wahl völlig offen ist. Warum ist man dann bis 4 Uhr aufgeblieben? Nur um mit dem Wissen zu Bett gegangen zu sein, dass Trump erneut Florida gewinnen wird? Und nicht nur das. Zu diesem Zeitpunkt liegt die Karikatur eines Republikaners auch in praktisch allen anderen Battleground-States voran, hat noch keinen einzigen Staat, den er 2016 gewonnen hatte, an Herausforderer Biden verloren. Dem Demokraten scheint, anders als vorausgesagt, irgendwie der Swing zu fehlen.

Wer 2016 vorzeitig schlafen ging, tat das im Glauben an eine Präsidentin Hillary Clinton. 2020 scheint alles umgekehrt. Man glaubt, dass Trump gewinnen wird. Na dann gute Nacht.

Forrest Gump

Lange aufzubleiben hatte aber auch seine Vorteile. Man sah etwa die Studioanalysen von Andreas Pfeifer bei Nadja Bernhard und die vorbereiteten Wahlkampfreportagen des ORF. „Tom Hanks ist als Forrest Gump auf dieser Bank gesessen“, weiß etwa Roland Adrowitzer aus Savannah, Georgia zu berichten. Die Stadt sei von Salzburger Protestanten mitbegründet worden, erfährt man.

Begonnen hatte die ORF-Wahlnacht mit einer ausgezeichneten Diskussionsrunde, in der das knappe Rennen und die späteren Volten des Amtsinhabers bereits angekündigt worden sind.

Alarm: Schlüsselwahlmoment!

Spätestens dann, wenn einem das erste Wahlergebnis in Indiana von Johannes Marlowits emotionslos zur Kenntnis gebracht wird, ist es zum ersten Mal Zeit, auf CNN zu wechseln. „KEY RACE ALERT!“ heißt es dort, unter dramatisch pumpender Musikunterstützung. Diese Schlüsselwahlalarme bestehen dann meistens aus US-Bundesstaaten, die noch "too early to call" oder „too close to call“ sind, also jedenfalls noch nicht entschieden. Aber allein schon die gefühlt alle zwei Minuten hereinrauschenden „KEY RACE ALERTS!“ sind Garant dafür, dass man irgendwie wach bleibt.