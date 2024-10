Du lieber Gott: Trump verkauft Bibeln "made in China" für Millionen

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Donald Trump China nicht in Haftung nimmt für alles ökonomische Übel in Amerika. Regelmäßig hält der 78-Jährige dem geopolitischen Rivalen (und den Demokraten) vor, dass Arbeitsplätze gen Peking abgewandert sind.

Und trotzdem hält das den republikanischen Präsidentschaftskandidaten nicht davon ab, ganz persönlich blendende Geschäfte mit den Chinesen zu machen.

Sieben Millionen Dollar Erlös

So hat Trump, wie US-Medien durch Handelsprotokolle erfahren haben, Tausende Exemplare seiner "God Bless the USA"-Bibel in China drucken lassen – für weniger als drei Dollar das Stück. Nach Übersendung in die USA ließ der New Yorker Unternehmer das für rund 60 Dollar an Trump-beseelte Gläubige verscherbeln.