"Gott schuf Trump": Trump kämpft mit Schöpfungsgeschichte ums Weiße Haus

Die Idee ist unter Republikanern nicht neu: Ein ähnliches Video hat 2022 der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, veröffentlicht, als er gegen Trump als Präsidentschaftskandidat antrat: Sein Wahlkampf-Video trug den Titel "Never Stop Fighting for Freedom" ("Höre nie auf, für Freiheit zu kämpfen"), in dem eine Stimme andeutet, Gott habe DeSantis als "Kämpfer" geschaffen.

Gläubige Weiße wählen eher republikanisch

Noch dazu gelten gläubige, weiße Amerikaner als eher pro-republikanisch ausgerichtet: Bei den Zwischenwahlen im Jahr 2018 stimmten laut Pew Research Center 58 Prozent derjenigen, die häufig einen Gottesdienst besuchen, für die Republikaner. 68 Prozent derjenigen, die keinen Gottesdienst besuchten, stimmten für die Demokraten. Weiße Protestanten und weiße Katholiken entschieden sich bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 mehrheitlich für Trump.

Das Video endet mit den Worten: "Und dann dreht sich sein ältester Sohn um und sagt, "Vater, lass uns Amerika wieder groß machen' (Trumps Leitspruch: "Let's make America great again")". Um abermals mit den Worten zu schließen: "Also schuf Gott Trump."