Warum Trump Ex-Feind Rubio zum US-Außenminister machen könnte

Ähnlich verhält es sich bei Marco Rubio . Der Senator aus Florida, dessen Eltern aus Kuba in die USA geflüchtet waren, nannte Trump im Wahlkampf 2016 einen „Hochstapler” und „die vulgärste Person, die jemals die Präsidentschaft anstrebte”. Trump rächte sich, indem er in Anspielung auf Rubios bescheidene 1,75 Meter penetrant von „little Marco” sprach. Auch das ist Schnee von gestern.

Gleichzeitig verpasst er seinem tief-loyalen Gefolgsmann Richard Grenell , der damit auf einen weniger exponierten Posten verwiesen worden ist, damit eine kalte Dusche. Der ehemalige US-Botschafter in Berlin hatte sich seit Monaten als Schatten-Außenminister aufgeführt. Der Ehrgeiz, in „Foggy Bottom”, dem Sitz des Außenministeriums in Washington, einzuziehen, drang ihm aus jeder Pore.

Mit der Entscheidung würde Trump Geschichte schreiben. Noch nie hatten die Vereinigten Staaten einen Latino als Außenminister. Mit der Nominierung bedankte sich Trump indirekt bei den hispanisch-stämmigen Wählern, die ihn trotz Puerto Rico-Verunglimpfung in Scharen gewählt haben.

Stattdessen gibt Trump dem 53-Jährigen nun nach übereinstimmenden Medienberichten voraussichtlich die zweitwichtigste Rolle in der Regierung: „secretary of state”. Chef-Diplomat. Außenminister.

Rubio hat sich und seine Positionen in den vergangenen Jahren immer mehr denen Trumps angenähert und die Dominanz des Rechtspopulisten öffentlich anerkannt. So sehr, dass er im Sommer eine ernsthafter Kandidat für die Vize-Präsidentschaftskandidatur war.

Puristen im Trump-Lager, die lieber einen „Tausendprozentigen” wie Grenell als Chef-Diplomat gesehen hätten, erinnern daran, dass Rubio nicht immer auf einer Linie mit Trump war. So initiierte er in dessen erster Amtszeit ein Gesetz, das Trump den damals ernsthaft von ihm erwogenen Austritt aus der NATO massiv erschwert hätte. Rubio hält die Verteidigungs-Allianz für hilfreich, wird aber - wie sein künftiger Boss - darauf drängen, dass die europäischen Mitgliedsländer, Deutschland vorneweg, mehr Geld für Verteidigung ausgeben.

Sollte Rubio die Zustimmung des Senats erfahren, fällt ihm ab Ende Januar das wichtige Ukraine-Russland-Dossier in die Hände. Hier ist der Mann aus dem Südosten des Landes sehr klar. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, alle Gebiete zurückzuerobern, die Moskau im vergangenen Jahrzehnt eingenommen hat, sei die Ukraine gut beraten, eine Verhandlungslösung mit Putin anzustreben, sagte Rubio zuletzt in mehreren Interviews.

Scharfer Peking-Kritiker

Für das amerikanisch-chinesische Verhältnis bedeutet die Personalie Rubio mehr Spannungen. Er ist einer der schärfsten Kritiker Pekings. 2019 war er an vorderster Front, als es um den Kampf gegen die chinesische Social-Media-App TikTok ging. Die App sei eine „Marionette" der Kommunistischen Partei Chinas, sagte er - und müsse in den USA verboten werden.

Als ranghöchster Republikaner im Geheimdienstausschuss des Senats forderte er die Biden-Regerung auf, den Huawei-Konzern zu blockieren, nachdem das chinesische Technologieunternehmen einen neuen Computer mit einem Intel-KI-Prozessorchip auf den Markt gebracht hatte.

Aufgrund seiner kubanischen Wurzeln wird Rubio, der in Miami geboren und aufgewachsen ist, zudem als Gesprächspartner für latein-amerikanische Länder wie Venezuela und Mexiko eine zentrale Rolle spielen.

Abschiebungsbefürworter und eine künftige Ministerin, die ihren Hund tötete

Auch sonst nimmt Trumps Regierungsmannschaft nach und nach Gestalt an: Stephen Miller, der schon in Trumps erster Amtszeit mit Plänen für eine Abschiebung von Migranten auffiel, bekommt wieder eine Position im Weißen Haus und soll stellvertretender Stabschef des künftigen US-Präsidenten werden, berichteten unter anderem CNN und "New York Times". Bei einem von Trumps Wahlkampf-Events rief Miller der Menge zu: "Amerika ist für Amerikaner - und nur für Amerikaner."

Er wäre bereits der zweite Migrationshardliner in Trumps Team nach Tom Homan, der als "Grenz-Zar" die Massenabschiebung von irregulär eingewanderten Ausländern beaufsichtigen soll. Homan setzte in Trumps erster Amtszeit die Trennung von Kindern von ihren Eltern in der US-Grenze um.