Eine schrecklich (einfluss)reiche Familie: Das ist der Trump-Clan

Im knallrosa Outfit trat sie auch als Mitglied der Organisation „Women for Trump“ auf, um dessen frauenfeindliches Image zu lindern. Manche Medien sehen in Lara die neue rechte Hand des Präsidenten.

Etwas weniger stark, aber ähnlich wie Donald Jr. ist auch dessen Bruder Eric in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt. Er agiert derzeit als Vizepräsident der Trump Organization.

Kushner gründete 2021 die Investmentfirma Affinity Partners. Laut "New York Times" nutzt er für Deals seine im Weißen Haus geknüpften Beziehungen, etwa nach Saudi-Arabien. Vergangenes Jahr sorgte Trumps Schwiegersohn mit höchst umstrittenen Luxus-Immobilienprojekten in Serbien und Albanien für Schlagzeilen - in Zusammenarbeit mit Trumps ehemaligen Balkanbeauftragten Richard Grenell, der nun als Außenminister gehandelt wird.

Mit seiner schieren Größe von 2,06 Metern hat der jüngste Trump-Sohn in diesem Jahr das Internet erobert. In den sozialen Medien verbreiteten sich Bilder von Wahlkampfauftritten des 18-Jährigen wie ein Lauffeuer. Oftmals war zu lesen, Barron sehe aus wie ein junger Comic-Bösewicht.

Um Donald Trumps aktuelle Ehefrau gibt es zahlreiche Spekulationen. Aufnahmen zeigen die alte und neue First-Lady bei Veranstaltungen ihres Mannes wenig begeistert – wenn sie überhaupt einmal da war. Auch Gerüchte, wonach Donald Trump mit Melania-Doubles auftreten soll, halten sich hartnäckig.

In ihren im Oktober erschienenen Memoiren sprach sie sich zudem für das Recht auf Abtreibung aus, was mit der Politik ihres Mannes so gar nicht zusammenpasst. Die Ehe der beiden gilt ohnehin schon länger als kompliziert – spätestens, seit Donald Trumps angeblicher Affäre mit Pornostar Stormy Daniels sowie den Schweigegeldzahlungen, die diese erhalten haben soll, in die Öffentlichkeit gerückt waren.

Nach Trumps Wahlsieg zeichnet sich zwischen ihm und dem slowenisch-amerikanischen Ex-Model eine Fernbeziehung ab, Melania will offenbar in New York oder Florida bleiben. Zuletzt lebte sie zurückgezogen.