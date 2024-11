Tom Homan: Trump macht Hardliner zu seinem "Grenz-Zar"

Der 62-Jährige sei ein "unerschütterlicher Verfechter der Grenzkontrolle" und werde "für die Grenzen unserer Nation verantwortlich sein", so Trump. Niemand sei "besser darin, unsere Grenzen zu überwachen und zu kontrollieren."

Tom Homan werde als "Grenz-Zar" in der künftigen Regierung für sämtliche Landes-, Meeres und Luftraumgrenzen der USA verantwortlich sein, teilte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social mit.

Der designierte US-Präsident Donald Trump holt zur Umsetzung seiner rigiden Einwanderungspolitik einen früheren Weggefährten zurück, der für seine strikte Haltung in der Frage bekannt ist.

Homan, dessen Karriere als Polizist in New York begann, soll zudem für die Abschiebung von Menschen zuständig sein, die sich illegal in den USA aufhielten. Homan hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung Trumps im Juli "Millionen illegale Einwanderer" dazu aufgefordert, "jetzt mit dem Packen zu beginnen".

Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, am ersten Tag seiner Präsidentschaft die größte Abschiebungsaktion der US-Geschichte auszuführen. Dazu will er auch das Militär einsetzen. Mehrfach hatte sich der Republikaner feindselig über irreguläre Migranten geäußert und unter anderem gesagt, diese "vergifteten das Blut" der USA. Schätzungsweise elf Millionen Migranten ohne Papiere leben in den Vereinigten Staaten.