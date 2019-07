US-Grenze: Über 900 Migrantenkinder von ihren Eltern getrennt

Die Kinder wurden monatelang in Auffanglagern untergebracht, in denen sie an sich höchstens für drei Tage festgehalten werden dürften, ehe sie in eine Jugendeinrichtung überstellt werden müssten. In den Lagern fanden die Kinder und Jugendlichen besorgniserregende Zustände vor: Ein Team aus Anwälten verschaffte sich Ende Juni per Gerichtsbeschluss Zugang zu einem Lager in Clint nahe El Paso (Bundesstaat Texas) und berichtete im Anschluss über schreckliche Zustände: Kinder hätten sich um andere Kleinkinder kümmern müssen. Ihre Kleidung sei schmutzig, seit ihrer Ankunft in den USA würden sie keine frische Kleidung bekommen haben. In der überfüllten Unterkunft mangelte es an grundlegenden Hygiene-Produkten wie Seife und Zahnbürsten. Kinder erzählten, der Hunger reiße sie aus dem Schlaf.