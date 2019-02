USA: Regierung weiß nicht, wo sich Kinder von Einwanderern befinden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Regierung in den USA hat bis Sommer 2018,

tausende Familien an der Grenze

zwischen Mexiko und den USA getrennt.

Kinder wurden von ihren Eltern getrennt

und es wurde nicht genau erfasst,

wohin die Kinder gebracht wurden.

Jetzt weiß die US-Regierung nicht,

wo sich die Kinder befinden.

Viele Kinder sind zu Verwandten

und Pflege-Eltern in den USA geschickt worden.

Andere Kinder wurden monatelang

in Flüchtlingslagern an der Grenze festgehalten.

Albertina Contreras Teletor und ihre Tochter

waren von Trumps „Null-Toleranz-Politik“ betroffen.

Nach ihrer illegalen Einreise in die USA

wurden sie 2 Monate voneinander getrennt.

Offiziell wurden 2 400 Familien getrennt.

Es können aber Tausende mehr sein, sagte

Ann Maxwell vom Ministerium für Gesundheit

und soziale Dienste.

Genaue Zahlen darüber gibt es nicht.

Es gab einen Auftrag von einem

Richter, im Sommer 2018.

Demnach sollten alle Kinder

schnell wieder mit ihren Eltern

zusammengeführt werden.

Das ist aber nicht passiert.

Derzeit sind wieder mehrere

Flüchtlinge Richtung USA unterwegs.