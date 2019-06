US-Migrationspolitik: Kinder ohne Seife und Zahnbürsten

Die Unterbringung von Jugendlichen muss "sicher und hygienisch" erfolgen. Das regelt eine Vereinbarung aus dem Jahr 1997. Nun vertrat eine Anwältin des US-Justizministeriums vor einem Berufungsgericht in San Francisco die Ansicht, Kindern in Grenzlagern stünden keine Seife oder Zahnbürsten zu. Diese Gegenstände seien ja nicht ausdrücklich in der Regelung aufgeführt, so die Argumentation der Trump-Regierung.

Ein Berufungsrichter konnte es kaum glauben. "Sind sie tatsächlich der Ansicht, ... dass Sie nichts als das Folgende anbieten müssen: Kälte die ganze Nacht durch, Licht an die ganze Nacht, Schlafen auf Betonboden mit nichts als einer Aludecke? Ich finde es nicht nachvollziehbar, dass die Regierung dies als 'sicher und hygienisch' einstuft."

Diese Meldung aus dem Gericht ist Wasser auf den Mühlen jener Kritiker, die erneut die Bedingungen für Flüchtlinge an der US-Grenze zu Mexiko beklagen.