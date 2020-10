US-Botschafter: „Trump ist Österreich als Erstes eingefallen“

Österreich und seine „Wald-Städte“. Die heimischen Social-Media-Kanäle glühten regelrecht im August, als Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, tatsächlich – im Rahmen eines Interviews zu den Waldbränden in Kalifornien – behauptet hatte, in Österreich würden Menschen in Wäldern leben.

Trevor Traina, der US-Botschafter in Wien, nimmt es Wochen später mit Humor. Nein, er habe nicht am nächsten Tag in Washington angerufen und klargestellt, dass man hier nicht in Bäumen lebe. „Ehrlich gesagt fand ich sogar super, dass der Präsident das gesagt hat“, sagt der Diplomat.