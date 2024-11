Zwei Unterseekabel gekappt: Pistorius spricht von "hybridem Krieg"

Die Anfang dieser Woche entdeckten Schäden an gleich zwei Untersee-Telekommunikationskabeln in der Ostsee, rund ein Jahr nach dem letzten Vorfall dieser Art, lassen in Europa niemanden mehr an einen Zufall glauben. Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sprach gar von einem "Akt der hybriden Kriegsführung".

Was ist passiert? Am Sonntag gegen 10:00 Uhr entdeckte zunächst das litauische Telekommunikationsunternehmen Telia Lithuania , dass eines seiner Kabel zwischen Litauen und Schweden beschädigt wurde - und zwar "nicht durch einen Geräteausfall, sondern durch eine physische Beschädigung des Glasfaserkabels". Das Kabel stellt etwa ein Drittel der litauischen Internetkapazität.

Zur Reparatur nutzen die Schiffe Drohnen, um die Kabel aus oftmals mehreren Kilometern Tiefe an die Oberfläche zu tauchen.

An Land verlaufen die Kabel unterirdisch in Rohren, am Strand werden sie in circa 10 Metern Tiefe vergraben. Um die Kabel im Meer zu verlegen, kommen sogenannte Kabelleger-Schiffe zum Einsatz. Sie müssen extrem langsam fahren und ihr Tempo sowie etwaige Manöver ständig an die Beschaffenheit des Meeresbodens anpassen. Ein Schiff kann heutzutage bis zu 9.000 Meter Kabel transportieren.

Anders als gemeinhin angenommen, stellen nicht Satelliten im All, sondern dicke Kabel auf dem Meeresgrund die weltweite Internet- und Telekommunikationsverbindung sicher. Knapp 500 Datenschläuche ziehen sich heute durch die Ozeane.

Die Fälle erinnern eindeutig an die Durchtrennung der Ostsee-Gaspipeline Balticconnector sowie zweier Unterseekabel im Oktober 2023. Damals hatten die betroffenen Staaten früh den Anker eines chinesischen Frachtschiffs namens "Newnew Polar Bear" als Verursacher ausgemacht.

Wenig später meldete auch das finnische Unternehmen Cinia ein durchtrenntes Kabel. Dabei handelt es sich um das sogenannte C-Lion-Kabel , das Finnland über 1.200 Kilometer Länge mit Deutschland verbindet und entlang anderer kritischer Infrastruktur wie Gaspipelines verläuft. Auch hier wirkte sich der Schaden auf die Internetleistung in Finnland aus.

Auch diesmal soll, so berichten es finnische Medien am Dienstag, ein chinesisches Frachtschiff zum Zeitpunkt der Ausfälle in der Nähe der Kabel unterwegs gewesen sein.

Somit erklärt sich auch, warum Pistorius und sein finnischer Amtskollege Antti Häkkänen am Rande des EU-Verteidigungsministergipfels in Brüssel erklärten, es sei "klar, dass hier etwas im Gange ist".

"Niemand glaubt, dass die Kabel versehentlich beschädigt wurden. Ich will auch nicht glauben, dass die Anker der Schiffe die Schäden versehentlich verursacht haben", sagte Pistorius. Und weiter: "Wir müssen derzeit ohne sichere Informationen davon ausgehen, dass der Schaden durch Sabotage entstanden ist."

US-Geheimdienst warnte bereits im September

Erst Anfang September hatten US-Geheimdienste ihre europäischen Partner vor "erhöhter russischer Aktivität" rund um Unterseekabel gewarnt.

Das russische Militär betreibe inzwischen unter dem Decknamen "Direktorat für Tiefseeforschung" eine größere Menge vermeintlich ziviler Schiffe, die mit Untersee-Drohnen ausgestattet und damit zur Sabotage von Unterseekabeln fähig seien, zitiert CNN den Bericht.

Vorige Woche sorgte ein russisches Schiff in Irland für Ärger, als es unerlaubterweise ohne Vorwarnung in ein Gebiet innerhalb irischer Hoheitsgewässer eindrang, in dem sich Unterseekabel befinden. Das rief die irische Marine auf den Plan, die das Schiff schließlich aus den Hoheitsgewässern geleitete. Moskau blieb eine Erklärung schuldig.

Untersuchung im Gange

Bei den Gipfeltreffen der europäischen Außen- und Verteidigungsminister am Montag und Dienstag in Brüssel sei man sich deshalb einig gewesen, dass man es mit einer neuen Phase der hybriden Kriegsführung zu tun habe.