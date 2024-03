Unterseekabel: Die verletzlichen Lebensadern der Moderne

Moderne Glasfaser-Unterseekabel sind mit mehreren Schichten vor dem Eindringen von Meerwasser geschützt: Die Glasfasern stecken in Kupferrohren, die wiederum in Aluminiumrohren gebündelt werden. Drumherum folgt ein Ring aus Stahldrähten, dazwischen dämmen insgesamt drei Kunststoffschichten.

An Land verlaufen die Kabel unterirdisch in Rohren, am Strand werden sie in circa 10 Metern Tiefe vergraben. Um die Kabel im Meer zu verlegen, kommen sogenannte Kabelleger-Schiffe zum Einsatz. Sie müssen extrem langsam fahren und ihr Tempo sowie etwaige Manöver ständig an die Beschaffenheit des Meeresbodens anpassen. Ein Schiff kann heutzutage bis zu 9.000 Meter Kabel transportieren.

Zur Reparatur nutzen die Schiffe Drohnen, um die Kabel aus oftmals mehreren Kilometern Tiefe an die Oberfläche zu tauchen.