Düngemittelschiff nach Houthi-Angriff im Roten Meer gesunken

Fast zwei Wochen nach einem Angriff der islamistischen Huthi ist ein mit Düngemitteln beladenes Frachtschiff vor der Küste des Jemen gesunken. Wie die international anerkannte jemenitische Regierung mit Sitz in Aden am Samstag meldete, sei das in Großbritannien registrierte Schiff "Rubymar" in der Nacht untergegangen. Es fuhr nach Angaben des Tracking-Dienstes Vesselfinder allerdings unter der Flagge von Belize.