EU-Militärmission gegen Houthi-Angriffe, auch Österreich involviert

Die EU-Außenministerinnen und -minister haben am Montag in Brüssel den Start der EU-Militärmission Aspides im Roten Meer gegen Angriffe der vom Iran unterstützten, jemenitischen Houthi-Rebellen auf Schiffe formell beschlossen.

Keine Details von Schallenberg

Die meisten Konflikte seien heute nicht regional, sondern hätten globale Auswirkungen. So sei es nach dem russischen Angriffskrieg jetzt auch im Nahen Osten: "Der Konflikt in Gaza hat Auswirkungen, weil er die Lieferketten beeinflusst. Die Houthis glauben, sich da profilieren zu müssen mit Raketenangriffen auf Schiffe im Roten Meer", so Schallenberg. Daher sei es wichtig, dass "wir da Flagge zeigen". Schallenberg konnte am Montag noch keine Details zur österreichischen Beteiligung nennen, aber "die Arbeiten laufen auf Hochtouren".