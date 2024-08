China gibt zu, vor einem Jahr eine Gaspipeline in der Ostsee zerstört zu haben

Die Übeltäter beziehungsweise ihre Transportmittel sind schon lange bekannt: Als am 22. Oktober 2023 auf einen Schlag die Pipeline Balticconnector sowie zwei Unterseekabel zerstört wurden, die Estland, Finnland und Schweden mit Gas und Internet versorgt hatten, befanden sich nur zwei Schiffe in der Nähe – ein russischer Eisbrecher und ein großes chinesisches Frachtschiff, die „Newnew Polar Bear“ .

Beide Schiffe verabschiedeten sich sofort aus der Region – der Eisbrecher in Richtung Russland, die „Newnew Polar Bear“, die unter der Flagge Hongkongs fuhr, in Richtung China, wo sie bis heute im Hafen von Tianjin in der Nähe von Peking parkt.