"Unsinn beenden": Johnsons Fahrplan zum endgültigen Brexit

Sein Fahrplan sieht folgendermaßen aus: Am 17. Dezember tritt das neu gewählte Unterhaus tritt erstmals am Dienstag zusammen. Auf der Tagesordnung stehen da allerdings nur die Wahl eines Parlamentspräsidenten, des Speakers; zudem leisten die 650 neugewählten Abgeordneten ihren Amtseid. Am 19. Dezember dann soll die Queen soll im Oberhaus Johnsons Regierungserklärung verlesen. Wegen der vorgezogenen Neuwahlen und der Nähe zu den Weihnachtsfeiertagen soll die sonst übliche aufwändige Zeremonie diesmal etwas heruntergefahren werden. Zudem hatte die Königin erst am 14. Oktober mit viel Pomp das Parlament nach der Herbstpause wiedereröffnet.

Am 31. Jänner 2020 endet dann offiziell die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens. Mit seiner Mehrheit sollte es Johnson gelingen, sein Brexit-Gesetz vorher fristgerecht durchs Parlament zu bekommen. Am 1. Februar beginnt demnach eine Übergangsperiode bis Ende 2020; in dieser Zeit wäre Großbritannien zwar kein EU-Mitglied mehr, bliebe aber noch im Binnenmarkt und in der Zollunion. Diese Periode wollen beide Seiten nutzen, um die künftigen Beziehungen und insbesondere ein Freihandelsabkommen auszuhandeln. Sollten die Briten die Übergangsphase verlängern wollen, müssten sie das der EU vor dem 1. Juli mitteilen. Der Termin kann einmal um ein oder zwei Jahre verlängert werden - also bis Ende 2021 oder Ende 2022. Falls die Übergangsphase nicht verlängert wird, enden die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU am 31. Dezember 2020. Ein Freihandelsabkommen müsste bereits ratifiziert sein, damit es rechtzeitig in Kraft treten kann.