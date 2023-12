UNO warnt: In Gaza droht Tausenden akute Hungersnot

UN-Resolution verabschiedet

Nach tagelangem Ringen forderte der Weltsicherheitsrat in einer Resolution am Freitagabend die Aufstockung der humanitären Hilfe für etwa zwei Millionen Notleidende im Gazastreifen. Das mächtigste UNO-Gremium verabschiedete am Freitag in New York einen deutlich aufgeweichten Kompromisstext ohne die Forderung nach einer unverzüglichen Waffenruhe. Die USA enthielten sich. Israels UNO-Botschafter kritisierte die UNO-Resolution.

Tagelang hatte Uneinigkeit über den Wortlaut der Erklärung geherrscht. Eine Abstimmung war wegen eines drohenden US-Vetos mehrmals verschoben worden. Streitpunkt war der Widerstand Washingtons, das eine von den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgearbeitete Resolution ablehnt. Die sah vor, dass Israel und die Hamas die Nutzung aller See-, Land-, und Luftwege in den Gazastreifen für humanitäre Hilfslieferungen erlauben.