Weckruf für CDU-Chef Armin Laschet

Nach Ländersieg: Grüne warten ab, Rote hoffen

Analyse. In Baden-Württemberg gewinnen sie mit einem Rekordergebnis von 32,6 Prozent, in Rheinland-Pfalz legen sie zu – dennoch übt sich die grüne Bundesparteispitze am Montag nach der Wahl in Zurückhaltung. Sie sehen zwar den Trend bestätigt, die Menschen wollen, dass sie mitregieren, aber bis zur Bundestagswahl sei noch alles offen, verschiedene Dynamiken möglich, erklärt Robert Habeck. So weit, so verschwommen.

Klar, in den bundesweiten Umfragen stehen die Grünen konstant zwischen 17 und 19 Prozent, das sind noch immer fast zehn Prozentpunkte hinter der strauchelnden CDU und knapp vier vor der SPD. Auch der Wahlsieg im Ländle ist dem beliebten grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zuzuordnen, der weit konservativer ist als andere Grüne. Das ist in Baden-Württemberg, wo die CDU 58 Jahre lang regierte, auch nötig. Auf den Bund lässt sich das Modell-Kretschmann nicht so einfach kopieren. Robert Habeck und Co-Chefin Annalena Baerbock sind zwar pragmatisch, sie müssen aber genauso Parteilinke abholen. Wie sie das schaffen wollen, wird sich am Freitag zeigen, wenn sie ihr Programm vorstellen. Ob sich dann zeigt, welche Partei für sie künftig als Partner in Frage käme? Wohl kaum. Das Offenhalten in alle Richtungen ist Teil der Strategie. Sollte sich im Stammland „Bawü“ aber eine Ampel aus Grüne, SPD und FDP bilden, wird man dies genau beobachten. Wäre es doch eine Option ohne die CDU. Eine Vorstellung, die bei vielen Grünen Anklang findet.

Genauso wie bei der SPD, die im Ländle nicht punkten konnte und in Rheinland-Pfalz dank Ministerpräsidentin Malu Dreyer gewann. Für sie ist die Ampel ein Hoffnungsschimmer, um weiter in den Ländern und im Bund eine Rolle zu spielen, wo sie seit Monaten bei 15 Prozent festzementiert ist. Trotz Regierungsarbeit und Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Damit der Plan aber aufgeht, müsste die FDP mitspielen. Bundesparteichef Christian Lindner ließ wissen, dass man es sowohl in den Ländern als auch im Bund an den Inhalten festmachen – und scheitern lassen würde, so wie 2017.