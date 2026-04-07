Orbán bot Putin in Telefonat "jede erdenkliche" Hilfe an

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat einem Medienbericht zufolge dem Kreml-Chef Wladimir Putin weitreichende Unterstützung zugesagt. In einem Telefonat Mitte Oktober habe Orbán erklärt, er könne Putin "auf jede erdenkliche Weise" helfen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ein Transkript des Gesprächs. Orbán habe als Beispiel die Ausrichtung eines Gipfeltreffens zur Beilegung des Ukraine-Kriegs in Budapest angeboten.

Stellungnahmen der ungarischen Regierung oder des Präsidialamtes in Moskau lagen zunächst nicht vor. Orbán habe Putin als Freund bezeichnet, meldete die Agentur weiter. Der ungarische Regierungschef habe die Beziehung beider Staaten mit der Fabel verglichen, in der eine Maus einem Löwen hilft. "Ich bin sofort bereit zu helfen", zitierte Bloomberg aus dem Dokument. "In jeder Angelegenheit, in der ich behilflich sein kann, stehe ich zu Ihren Diensten."