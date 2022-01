Drittreichster Ungar will bei Parlamentswahl Orbán herausfordern

Bereits Ende November hat es erste Gerüchte gegeben, dass der Milliardär und drittreichste Ungar György Gattyán, der sein Vermögen mit der Gründung eines Porno-Streamingdienstes gemacht hat, bei den Parlamentswahlen am 3. April 2022 antreten könnte (mehr dazu hier). Ende Dezember verdichteten sich diese, als der 51-jährige Inhaber der global agierenden ungarischen IT-Unternehmensgruppe Docler Holding mit Sitz in Luxemburg die Partei namens "Bewegung Lösung" gegründet, die er selbst als gemäßigte, liberale Partei bezeichnet. Am Mittwoch bestätigte Gattyán gegenüber der APA seine Kandidatur für die Parlamentswahl am 3. April 2022.