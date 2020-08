Schulschließungen eine „Katastrophe für eine ganze Generation“

Die Corona-Pandemie hat die Welt weiter fest im Griff. Zu den Leidtragenden gehören Hunderte Millionen Kinder, denen wegen Schulschließungen im Kampf gegen das Coronavirus normaler Schulbesuch verwehrt bleibt. Für sie ergriff UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Dienstag das Wort und mahnte alle Länder, alles dafür zu tun, damit Schüler wieder in die Schulen gehen können. „Wir stehen vor einer Katastrophe für eine ganze Generation, durch die unermessliches menschliches Potenzial verschwendet, jahrzehntelanger Fortschritt untergraben und tief verwurzelte Ungleichheiten verschärft werden könnten“, sagte Guterres.

Gleiche Regeln wie für Wirtschaft

Von einer verlorenen Generation wolle sie zwar nicht sprechen, sagt Christiane Spiel, Bildungspsychologin an der Universität Wien, „aber ich halte die Öffnung der Schulen für Kinder und die gesamte Gesellschaft für äußerst wichtig. Man muss alles dafür tun, um die Schule offen zu halten. Wenn das in Wirtschaftsunternehmen möglich ist mit Kontakt-Tracing und Testungen, dann muss das in Schulen auch möglich sein.“