Ukrainische Streitkräfte halten Bachmut weiter unter Kontrolle

Selenskyj, der in den vergangenen Tagen mehrere europäische Staaten besucht hatte, will die Ukraine möglichst schnell in die Europäische Union führen. Die vielfach noch von Korruption und Machtmissbrauch geprägte Staatsverwaltung hat noch einen langen Weg vor sich bis zur Aufnahme von Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft. "Der Staat wird die Modernisierung der Institutionen, ihrer Abläufe und Verfahren fortsetzen", kündigte Selenskyj in der Videobotschaft an.

Im Gebiet Donezk kämpfen die ukrainischen und russischen Truppen weiter um die Stadt Bachmut, die für Moskau strategische Bedeutung hat im Streben, die gesamte Region zu besetzen. Nach Angaben beider Seiten gibt es hohe Verluste bei den Gefechten. Die Schlacht um Bachmut ist die aktuell blutigste im Osten der Ukraine. Noch immer sollen sich Hunderte Zivilisten dort aufhalten.