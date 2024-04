Ukraine-Krieg: Im Sommer droht große Flüchtlingswelle

"Man geht davon aus, dass eine Flüchtlingswelle kommen wird, wenn die Bombardierung so weitergeht", sagte Wedan im APA-Gespräch nach einem Besuch in der Hafenstadt Odessa. Im benachbarten Moldau bereite man sich für Juni oder Juli darauf vor. Der Umfang des Flüchtlingsstroms werde "sicher im fünfstelligen Bereich" sein.

In Odessa unterstützt "Jugend Eine Welt" unter anderem eine Neugeborenenstation in einem Krankenhaus mit Einrichtung. Zudem werden verschiedene Hilfsgüter geliefert, etwa Powerbanks zur Stromversorgung von unterirdischen Schulklassen, aber auch Essenskörbe und Hygieneartikel für Frauen. Das "weiße Gold" der Ukraine sei derzeit Waschpulver, an dem es im ganzen Land mangle. Im Vorjahr habe es Schuhknappheit gegeben, woraufhin die Organisation gemeinsam mit einem bekannten niederösterreichischen Schuhproduzenten eine Lieferung organisiert hatte.

"Jugend Eine Welt" ist weltweit im Hilfseinsatz, wobei es sich eines starken lokalen Netzes aus Ordensleuten der Salesianer Don Boscos bedient. Diese würden die Gegebenheiten an Ort und Stelle sehr gut kennen, erläuterte Wedan. So sei es zu Kriegsbeginn auch dazu gekommen, in Odessa zu helfen. Andere NGOs seien stark auf Kiew oder Lemberg (Lwiw) orientiert gewesen. Bei Odessa sei zu erwarten gewesen, dass mit Verlauf des Krieges der Bedarf auch aufgrund von internen Fluchtbewegungen zunehmen werde. Russland sei militärisch so stark auf die Stadt fokussiert, weil es dort die Lücke zur pro-russischen moldauischen Region Transnistrien schließen und die ganze ukrainische Schwarzmeerküste unter Kontrolle bringen könne.

Betreuung von Kindern

Besondere Bedeutung habe auch die psychosoziale Betreuung von Kindern. Viele seien traumatisiert, und wenn sie nicht behandelt werden, könnte eine verlorene Generation heranwachsen, warnte Wedan. Er selbst habe acht Monate lang in einem Flüchtlingslager für Ukrainer in der Republik Moldau gelebt, wo "Jugend Eine Welt" aus Sicherheitsgründen ihr Ukraine-Büro eingerichtet hat. Dabei habe er nicht nur den Alltag der Flüchtlinge kennen gelernt, sondern auch zahlreiche Aufnahmen von Kriegsgräueln gesehen. Die Flüchtlinge seien nämlich ständig mit ihren Angehörigen in der Ukraine in Kontakt. Wenn dieser Kontakt aufgrund von Internetproblemen im Flüchtlingslager abgerissen sei, habe es sofort Unruhe gegeben, schilderte der Helfer.