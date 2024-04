"Nicht angemessen": Trump schlägt Selenskijs Einladung aus

"Es gab keine Kontaktaufnahme von Selenskij und Präsident Trump hat öffentlich erklärt, es wäre nicht angemessen für ihn, jetzt in die Ukraine zu reisen, da er nicht Oberbefehlshaber ist", teilte sein Wahlkampf-Büro am Mittwoch mit. Selenskij hatte Trump bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar öffentlich zu einem Besuch eingeladen.

Trump meinte, den Krieg "sehr schnell" beenden zu können

Der ukrainische Präsident hatte damals auf Trumps Aussagen reagiert, wonach er den russischen Aggressionskrieg in der Ukraine "sehr schnell" beenden würde, wenn er die Präsidentenwahl im November gewänne. Selenskij forderte ihn auf, sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. "Wenn Trump kommt, bin ich bereit, mit ihm an die Front zu gehen", sagte er in München. "Entscheidungsträger müssen wissen, wie der Krieg in Realität ist und nicht nur, wie er auf Instagram ist."

Trump gilt als hauptverantwortlich dafür, dass die oppositionellen Republikaner im Repräsentantenhaus bereits seit Monaten die vom US-Senat bewilligte milliardenschwere Militärhilfe für die Ukraine blockieren. Selenskij hatte jüngst gewarnt, dass sein Land den Krieg ohne weitere US-Hilfe verlieren werde.