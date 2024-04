Wie die USA doch noch 60 Milliarden Dollar für die Ukraine loseisen könnten

Mit der Konditionierung möchte Johnson die Anti-Ukraine-Fraktion auf dem extremen rechten Flügel der Republikaner einfangen, die „keinen Penny” mehr nach Kiew überweisen will, wie ihr Sprachrohr Marjorie Taylor Greene erklärt.

Außerdem will Johnson das Gesetzespaket mit sachfremden Details befrachten, die unter anderem seinem Wahlkreis frommen würden. Im Bundesstaat Louisiana soll der Bau von Terminals für den Export von Flüssiggas forciert werden. Präsident Biden ist hier zuletzt auf die Bremse gestiegen.

So will es Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Dazu schwebt Johnson vor, dass die US-Regierung „eingefrorene” russische Vermögenswerte freimacht. Damit sollen die Aufwendungen für die Ukraine verdaulicher für eine zunehmend kritischere amerikanische Öffentlichkeit werden.

Seine Sorge: Käme das US-Paket erst im Sommer durch, könnten an der Front bereits irreparabel Fakten geschaffen worden sein - im Sinne von Kreml-Herrscher Wladimir Putin. McConnells Meinung wird von vielen führenden Militär-Analysten in Washington geteilt.

Gleichzeitig will der „Speaker” des Repräsentantenhauses damit dem Drängen der übergroßen Mehrheit von Demokraten und Republikanern nachgeben, die den Kampf der Ukraine gegen Moskau weiter als wichtige außenpolitische Aufgabe ansehen.

Der gleichnamige republikanische Abgeordnete aus Kalifornien, Vorgänger Johnsons, war 2023 von den eigenen Leuten brutal weggemobbt worden. Johnson, ein eingefleischter Trump-Anhänger, will sich dieses Schicksal ersparen. Er paktiert darum mit Parteifreunden, von den gemäßigte Republikaner wie Mike Turner öffentlich sagen, dass sie inzwischen 1:1 russische Propaganda in in ihren Kongress-Reden übernehmen.

Aber aus Turner weiß: Sollte Johnson sich bei seinen Entscheidungen von den oppositionellen Demokraten tragen lassen, würden ihm die Radikalen in der „Grand Old Party” das Etikett „Verräter” ankleben.

Der Politik-Wissenschaftler und Ukraine-Kenner Timothy Snyder ist darum skeptisch, dass der in der Staats-Hierarchie drittmächtigste Mann der Vereinigten Staaten in den kommenden Tagen als ehrlicher Makler auftreten wird. Mike Johnson habe in der Vergangenheit alles getan, „um die Ukraine zu schwächen und einen russischen Genozid voranzutreiben.”