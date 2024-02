Trumps Kalkül: Munition für Wahlkampf statt Munition für Ukraine

Eine neue Abschiebebehörde, ein Mechanismus, die Grenze zu schließen, sollten 5.000 Menschen an mehreren Tagen hintereinander die Grenze passieren, Tausende neue Grenzschutzbeamte und erhöhte Haftkapazitäten – dies sind nur einige Punkte im neuen, 370 Seiten umfassenden Gesetzesvorschlag der US-Demokraten. Würde er den US-Kongress passieren, wäre das die größte Änderung des Einwanderungsrechts seit Jahrzehnten.

2,4 Millionen Aufgriffe

Knapp 2,5 Millionen Aufgriffe registrierte der US-Grenzschutz zwischen 1. Oktober 2022 und 30. September 2023, derzeit sind es täglich bis zu 10.000.

Sprich, die Grenze würde – tritt das Gesetz in Kraft – so rasch als möglich geschlossen werden müssen. Monatelang haben Demokraten und Republikaner im Senat darüber verhandelt. Das Thema Migration beschäftigt die US-Bevölkerung derzeit am meisten, 63 Prozent fordern härtere Maßnahmen. Es ist eines der vorrangigen Themen im kommenden US-Wahlkampf.

Und so war eine Verschärfung des Gesetzes eine Bedingung der Republikaner, damit sie erneuten Hilfen für die Ukraine zustimmten.

Doch das Gesetzespaket, das am Mittwoch den Senat passieren dürfte, hat nach jetzigem Stand keine Chance, das Repräsentantenhaus zu überstehen. Nicht etwa wegen Widerstands linker Demokraten, sondern weil sich die Republikaner querlegen dürften: „Nennt es 'dummes Gesetz' und sorgt dafür, dass es nicht verabschiedet wird“, schrieb Trump schon vor dem offiziellen Kompromiss auf seiner Plattform Truth Social und behauptete, dass das Übereinkommen „die Dinge VIEL SCHLECHTER machen wird“.

