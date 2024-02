Aussetzer am laufenden Band: Baut Trump mental ab?

Gegenkandidatin mit Pelosi verwechselt

Grisham verwies auf etliche Fälle, bei den Trump während seiner stets mit Telepromptern unterstützten Reden in zusammenhangslosen Sätzen spricht, Wörter erfindet, Städtenamen vertauscht und reihenweise falsche Bezüge herstellt. So bezichtigte er im Wahlkampf in New Hampshire seine einzig verbliebene Rivalin, Ex-Gouverneurin Nikki Haley, im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol der unterlassenen Hilfeleistung. Haley, sagt er und nannte ihren Namen viermal hintereinander, habe seinerzeit nicht die Nationalgarde gerufen, um den Aufstandsversuch zu ersticken.

In Wahrheit hatte Haley mit der ganzen Sache rein gar nichts zu tun. Trump hatte sie schlicht mit Nancy Pelosi, der früheren demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, durcheinander gebracht. Haley, erst 52, nahm den Ball dankbar auf: "Wenn man mit dem Druck der Präsidentschaft umgehen muss, kann man nicht jemanden haben, bei dem man sich fragt, ob er geistig in der Lage ist, das zu tun." Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina verlangt für Spitzen-Politiker über 75 einen kognitiven Test.

Dabei sehen Experten den Fall als erledigt an: “Trump ist ein alternder, bösartiger Narzisst”, sagt Aaron Pincus, Psychologie-Professor an der Universität von Pennsylvania. “Während er altert, scheint er die Kontrolle über seine Impulse zu verlieren und lässt geistig nach. Wir sehen so eine ungefilterte Version seiner Pathologie. Ziemlich gefährlich.”