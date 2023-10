Selenskij solidarisch mit Israel: "Terror hat zu viele Fronten"

"Und nächste Woche werden wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um eine Einheit der Welt im Kampf gegen den Terror sicherzustellen", so Selenskij weiter. "Mehrere internationale Ereignisse sind geplant." Selenskij nannte keine konkreten Details, allerdings kommen an diesem Mittwoch und Donnerstag die Nato-Verteidigungsminister in Brüssel zusammen. Neben der Ukraine werden wohl auch die Geschehnisse in Israel das Treffen thematisch dominieren.

Dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu hat Selenskij in einem Telefonat Solidarität im Kampf gegen die islamistische Hamas zugesichert.

Selenskij teilte am Sonntag auf X mit, dass er Netanyahu angesichts der vielen Toten auch sein Beileid ausgesprochen habe. Er habe sich über die aktuelle Lage in Israel informieren lassen.