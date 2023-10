Orban will weitere Ukraine-Hilfen blockieren

Keine SolidaritÀt

Sie verweisen dabei auf EU-Gipfel-ErklĂ€rungen in den Jahren 2016, 2018 und 2019. So heißt es in einem Text der Staats- und Regierungschefs aus dem Juni 2019: „Es muss ein Konsens fĂŒr eine Reform der Dublin-Verordnung auf der Grundlage eines ausgewogenen VerhĂ€ltnisses von Verantwortung und SolidaritĂ€t gefunden werden.“

Ungarn und Polen interpretieren dies so, dass in der gesamten Asylpolitik nur noch mit Konsens entschieden werden soll.