Ukraine meldet "ganze Reihe" von Erfolgen im Süden

Das ukrainische Militär ist im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen nach eigener Darstellung im Süden des Landes am Dnipro weiter auf dem Vormarsch.

Nach dem Vorstoß über den Fluss meldete es am Freitag "eine ganze Reihe erfolgreicher Einsätze" am Ostufer in der teilweise von Russland besetzten Region Cherson. Es sei gelungen, einige Brückenköpfe zu errichten. Weitere Einsätze am Ostufer seien im Gange.

➤ Mehr lesen: Selenskij kündigt einen neuen Krieg am Balkan an