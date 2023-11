So festgefahren ist die Lage an der ukrainischen Front

Militärexperte: Front nicht komplett festgefahren"

Den Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg sieht Franz-Stefan Gady im Ö1-Morgenjournal des ORF als nicht ganz richtig an. Der Militäranalyst war in den letzten Wochen an der ukrainischen Front unterwegs und ist nun wieder in Österreich.

So seien die Kämpfe in der Ukraine doch dynamischer, auch würden nicht so große Truppenkontingente aufeinandertreffen, wie im WK I. Grundsätzlich sei es aber schon so, dass keine der beiden Seiten in den nächsten Wochen größere Durchbrüche zu erwarten habe, so Gady.

Die Front verschiebe sich zwar nicht großartig, aber "komplett festgefahren" sieht der Militärexperte die Situation nicht. "Beide Seiten versuchen noch anzugreifen, beide Seiten verteidigen."

➤ Mehr lesen: Warum die Offensiven in der Ukraine derzeit feststecken