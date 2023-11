Ukrainischer Armee-Chef: Müssen Stellungskrieg vermeiden

Technologisches Niveau bringt Ukraine und Russland in eine Pattsituation

"Wie im Ersten Weltkrieg haben wir ein technologisches Niveau erreicht, das uns in eine Pattsituation bringt", sagte General Waleri Saluschni in einem Interview, das mit dem Gastbeitrag veröffentlicht wurde. Die Ukraine benötige bessere Minenräumtechniken und müsse besser in der Lage sein, die russische Artillerie zu zerstören. Die westlichen Lieferungen hätten sich angesichts der bis zu 20 Kilometer großen russischen Minenfelder als unzureichend erwiesen.

➤ Mehr lesen: Ukraine meldet größten russischen Angriff seit Jahresbeginn

Sein Artikel erscheint fast fünf Monate nach einer großangelegten ukrainischen Gegenoffensive, die wegen der stark verminten russischen Verteidigungslinien schleppender vorankommt als erhofft. Es wird erwartet, dass sich der Vorstoß mit der Verschlechterung des Wetters weiter verlangsamen werde. Russische Truppen sind in Teilen des Ostens in die Offensive gegangen, und Kiew befürchtet, dass Moskau kurz vor Wintereinbruch mit einer Welle von Luftangriffen das Stromnetz lahmlegen will.