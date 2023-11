Selenskij kündigt einen neuen Krieg am Balkan an

Eine Aussage des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij hat am Balkan große Aufmerksamkeit erregt. "Russland könnte neue Krisen auf dem Balkan und in Moldawien auslösen, um die Aufmerksamkeit der Welt vom Krieg in der Ukraine abzulenken", sagte Selenskij bei einem Pressegespräch. Dahinter stecke ein langfristiger Plan.

"Achtet auf den Balkan. Vertraut mir, wir haben Informationen dazu. Russland hat einen langfristigen Plan: Zuerst der Nahe Osten, und dann wird die nächste Ablenkung der Balkan sein", ist sich der 45-Jährige sicher. "Wenn die Partner jetzt nichts unternehmen, wird es erneut Explosionen geben. Russland wird dafür sorgen, dass ein Balkanland gegen das andere in den Krieg zieht", warnte Selenskij - ohne die Namen dieser Länder zu nennen.

