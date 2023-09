Russland greift Hafenstadt Odessa an: Drohnen abgeschossen

Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor bei Telegram vor Angriffen mit Shahed-Drohnen, Kalibr-Raketen und Oniks-Marschflugk√∂rpern gewarnt. Milit√§rgouverneur Kiper rief die Einwohner der Hafenstadt und der Region dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen und die Schutzr√§ume nicht vorzeitig zu verlassen. In der gesamten Ukraine herrschte in der Nacht vor√ľbergehend Luftalarm.

Russland f√ľhrt seit nunmehr 19 Monaten einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dabei geraten auch die strategisch wichtigen ukrainischen Schwarzmeerh√§fen immer wieder unter Beschuss. Beobachter sehen in dem j√ľngsten Angriff einen m√∂glichen Vergeltungsschlag f√ľr den ukrainischen Raketenangriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der annektierten Halbinsel Krim am Freitag.