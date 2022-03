NATO verstärkt ihre Ostflanke

Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten treffen sich am Donnerstag zu einem Sondergipfel in der Bündniszentrale in Brüssel, um über die weitere Stärkung der NATO-Verteidigung zu beraten. Das Transatlantische Bündnis hat seit Beginn des Krieges in der Ukraine zahlreiche Truppen und Waffen in den Osten verlegt, um seine Ostflanke zu stärken. Diese Festigung hat eigentlich schon nach der Krim-Annexion 2014 begonnen und in den letzten Wochen massiv an Fahrt gewonnen.

In den drei baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland sowie in Polen steht seit 2017 jeweils eine NATO-Battlegroup von knapp 1.000 Soldaten aus verschiedenen NATO-Ländern bereit, um die lokalen Streitkräfte zu verstärken und Russland von militärischen Aktionen abzuschrecken. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar ist noch viel mehr in Bewegung gekommen.