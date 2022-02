Auch Frankreich macht jetzt Jagd auf russische Oligarchen

Frankreich will Immobilien, Jachten und Luxusautos regierungsnaher Russen konfiszieren. „Wir werden alle russischen Persönlichkeiten ausmachen, die in Frankreich Besitztümer haben und die wegen ihrer Regierungsnähe zu den EU-Sanktionen hinzugefügt werden können“, sagte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Montag in Paris. „Wir werden juristische Mittel nutzen, um all diese Güter zu konfiszieren“, betonte er.

Sommerresidenzen

Auf Bitte von Präsident Emmanuel Macron würden derzeit alle Besitztümer von Russen geprüft, die bereits von Sanktionen betroffen seien, sagte Le Maire. Dazu zählten insbesondere Immobilien, Jachten und Luxusautos. Viele reiche Russen haben Sommerresidenzen an der französischen Côte d'Azur. Dort liegen auch viele Luxusjachten russischer Eigentümer in den Häfen.

Verletzung des Rechtsstaats

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian will zudem „sehr bald“ Maßnahmen gegen „russische Propaganda-Organe“ ergreifen. Die EU hatte am Sonntag ein Verbot der russischen Staatsmedien RT und Sputnik beschlossen. Die Chefin von RT Frankreich bezeichnete das als eine „Verletzung des Rechtsstaats und der Meinungsfreiheit“.