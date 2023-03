Medwedew: Ukraine ist Teil "Großrusslands"

Die Ukraine ist nach den Worten des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew Teil von "Großrussland".

Dem Westen missfalle die Unabhängigkeit Russlands und Chinas und werde daher in den kommenden Jahrzehnten versuchen, Russland in kleinere und schwächere Staaten aufzuteilen, sagte Medwedew in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.