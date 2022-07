Ukraine-Krieg: Die Angst vor dem Waffen-Schwarzmarkt

Waren es zu Beginn des Krieges leichte Panzerabwehrwaffen, die sich bewährten, ist es aktuell der amerikanische HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, der im Abnützungskrieg die Hoffnung der Ukrainer am Leben hält. Problem: Die Sorge, dass ein Teil der Kriegsgüter gestohlen und dann am Schwarzmarkt an Terroristen verkauft wird, ist nicht unbegründet. Bereits im April merkte Europol an, dass es Anzeichen dafür gebe, dass der Waffenschmuggel aus der Ukraine in die EU bereits begonnen habe. Es handle sich um eine potenzielle Bedrohung der Sicherheit der EU.