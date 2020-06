Ukraine-Gespräche in Moskau "konstruktiv"

Ganz im Osten ist die Einordnung wohl am einfachsten: Wladimir Putin ist der russische Ober-Falke, er befeuert den Konflikt in der und um die Ukraine seit dessen Ausbruch. Offiziell hat Russland freilich mit der Annektion der Krim nur die russische Bevölkerung auf der Halbinsel geschützt, und offiziell werden die "pro-russischen Rebellen" natürlich auch nicht von Russland unterstützt. Doch scheint es klar, dass Putin und ein größerer Plan dahinterstecken – manche Militärstrategen im Westen fürchten gar, dass Putin nicht in der Ukraine haltmachen und den russischen Einfluss auch in anderen Nachbarstaaten militärisch ausbauen will.

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass auch Petro Poroschenko zu den Falken zu zählen ist: Der ukrainische Präsident fordert vom Westen Waffen, um die Rebellen zurückdrängen zu können. Sein Standpunkt ist klar: Er glaubt ganz offensichtlich daran, den Konflikt eher militärisch als am Verhandlungstisch mit Moskau lösen zu können.