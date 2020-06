Rettungsmission gegen den Krieg

Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung sieht der Plan Zugeständnisse an die pro-russischen Separatisten in der Ostukraine vor. Kern sei ein unmittelbarer Waffenstillstand sowie eine weitreichende Autonomie für die Separatisten in einem Gebiet, das größer als bisher verabredet sei. Der Plan sei seit Tagen von hohen Beamten der beteiligten Regierungen vorbereitet worden und die letzte Chance, die Ukraine vor einer dramatischen militärischen Niederlage und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch zu retten. Berlin dementierte am Abend den SZ-Bericht: Er sei "falsch".

Hollande unterstrich in Paris bei einer Pressekonferenz jedenfalls die Dringlichkeit: "Wir befinden uns in einem Krieg, der total werden könnte." Er ließ anklingen, dass es sich gewissermaßen um eine Rettungsmission handle – als Auftakt für einen diplomatischen Groß-Marathon: Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende, Merkels Besuch in den USA, EU-Gipfel Ende kommender Woche.

Zuvor hatte Kerry in Kiew konferiert. Und dabei war völlig klar, was sich die ukrainische Seite erwartete: Zusagen über die Lieferung von Militärgütern – am liebsten Waffen. Kerry sagte bei seinem Besuch einen neuen Kredit von einer Milliarde US-Dollar (873.667,66 Euro) zu. Über Waffenlieferungen werde Präsident Obama bald entscheiden, sagte Kerry unverbindlich. Die Entscheidung wird, wie der Präsident bereits angedeutet hat, wohl negativ ausfallen, trotz immer mehr inneramerikanischer Stimmen für Waffenlieferungen. Zuletzt etwa jener des designierten Pentagonchefs Ashton Carter. Moskau äußerte sich "äußerst besorgt" und warnte die USA vor "kolossalem Schaden" für die bilateralen Beziehungen.

Die Debatte in den USA aber sorgt auf der anderen Seite des Atlantik, in Europa, ebenso für Dissonanzen – in EU und NATO. Während sich die alten EU-Staaten geschlossen gegen Waffenlieferungen aussprechen, preschen solche mit historischen Russland-Erfahrungen vor, vor allem die Balten und Polen.