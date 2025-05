Im Krieg gegen den Tod: Ukrainische Militärärzte an der Front

Keuchend rollen vier Männer die Bahre durch den engen Gang, drehen sie leicht, sodass sie die Kurve in den Raum nehmen kann, in dem der Anästhesist Wolodimir und seine Kameraden um das Leben jenes Soldaten kämpfen werden, der auf der Bahre liegt.

Jede Information, jede Sekunde kann Leben retten – hier, in einem Feldspital der ukrainischen Streitkräfte , fünfzehn bis fünfundzwanzig Kilometer von der Front bei Pokrowsk entfernt. Genauere Angaben sind aufgrund der militärischen Sicherheit nicht möglich. Tag für Tag legen in dieser Gegend Artilleriegranaten , Drohnen , Panzer alles in Schutt und Asche – Bäume, Häuser, auch Menschenleben scheinen nichts wert.

Hier toben die heftigsten Kämpfe im Ukraine-Krieg . Hier versuchen die russischen Streitkräfte vehement, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen – und in Richtung der Stadt Dnipro vorzustoßen. Hier versuchen die ukrainischen Streitkräfte , genau das zu verhindern. Unter hohem Blutzoll – wie am Verwundeten ersichtlich ist, der erst wenige Sekunden vor dem neuen Verletzten aus dem improvisierten Operationssaal gebracht wurde.

Das Piepsen der Geräte wird vom Klatschen der Herzdruckmassage unterbrochen. Draußen sitzen die noch immer keuchenden Männer, die Soldaten von der Front ins Spital gebracht haben. Das muss rasch gehen, ist aber nicht selten unmöglich. Zu transparent ist das Schlachtfeld, zu zielsicher sind die Drohnenpiloten, die ihre todbringenden FPV-Drohnen auf alles steuern, was sich bewegt.

Gefährliche Drohnen Diese von speziellen Brillen aus gesteuerten Drohnen finden ihre Wege selbst in Schützengräben, Bunker – und auch Panzer. Ein Sanitäter zeigt auf seinem Handy ein Video, in dem er am Fahrersitz seines Rettungswagens sitzt. „Eine Evakuierungsfahrt“, sagt er, während am Bildschirm eine Straße bei Nacht auftaucht, gefilmt aus der Fahrerperspektive. Plötzlich fliegt eine FPV-Drohne ins Bild, explodiert knapp vor dem Fahrzeug. „Sie hätten mich fast getötet“, sagt der Sanitäter. Die meisten Verwundetentransporte finden nach wie vor in der Nacht statt. „Es ist zumindest ein bisschen sicherer.“

Die Erstversorgung müsse in der Regel innerhalb von 60 Minuten erfolgen – die sogenannte „goldene Stunde“ der Notfallmedizin. „Wenn wir es in dieser Zeit schaffen, den Blutverlust zu stoppen und die Vitalfunktionen zu stabilisieren, steigen die Überlebenschancen drastisch.“ In der Regel kommen die Verwundeten daher zuerst an einen sogenannten „stabilisation point“, wo erste Daten aufgenommen, heikle Fälle so gut es geht behandelt werden, sodass die Verwundeten höhere Chancen haben, einen Transport zu überstehen.

Spitäler als Ziele Dann geht es weiter in improvisierte Spitäler wie dieses, in dem die Ärzte nach wie vor um das Leben des Soldaten kämpfen. Befehle dringen nach außen, noch immer ertönt das Klatschen der Hände auf dem Brustkorb. Noch immer piepsen die Geräte. Und während die Ärzte gegen den Tod ringen, ist auch ihr Leben in Gefahr. Denn auch Militärhospitäler sind offenkundig Ziele im Krieg. Im einige Kilometer entfernten Pawlohrad bombardierten die russischen Streitkräfte vor wenigen Tagen eine Basis des ukrainischen Sanitätsbataillons „Hospitaliter“.

Keller als Zufluchtsort Auch Wolodimir und seine Kameraden mussten bereits die Position wechseln: „Vor einigen Wochen schlugen immer mehr FAB-Bomben (konventionelle Bomben, die mit Navigationssystemen und zusätzlichen Flügeln ausgestattet sind) in unserer Nähe ein. Kurz nachdem wir evakuiert sind, traf eine das Gebäude und machte es dem Erdboden gleich“, sagt einer der Ärzte. Wie kann man sich vor feindlichen Raketen und Granaten schützen? "Wir haben Alarme auf unseren Handys. Wird es ernst, gehen wir in den Keller“, fährt er fort. An diese ständige Gefahr gewöhne man sich. Das Piepsen aus dem Operationssaal wird langgezogener. Und schließlich zu einem einzigen Ton. Das Klatschen der Hände auf die Brust verstummt. Frauen und Männer mit leeren Blicken kommen schweigsam hinaus, einer spricht leise mit den Kameraden des Soldaten. Schluchzen.

Hirnblutung Wenig später zündet sich Wolodimir eine Zigarette an. „Wir konnten das Herz für zehn Minuten am Leben erhalten, aber das Gehirn war schon tot. Hirnblutung“, sagt er mit traurigem, aber nüchternem Blick. Dieser Soldat sei zu spät gekommen. Wie geht es ihm, wenn er einen Patienten verliert? „Ich habe mehr als 25 Jahre Erfahrung, habe früher in einer großen Klinik als Arzt für neugeborene Kinder gearbeitet. Da geschehen schlimme Dinge.“