Zwischen Gräbern und Gärten: Charkiw im vierten Kriegsjahr

Doch die Menschen haben sich daran gewöhnt. In den großen Parks Charkiws sonnen sich Familien, Jugendliche scherzen und trinken miteinander – und nahezu überall kümmern sich Straßenkehrer um ein perfektes Stadtbild.

Viele von ihnen arbeiteten vor Kriegsbeginn in der Industrie, die nun zu großen Teilen stillsteht. Die Stadt bezahlt sie dafür, dass sie mithelfen, Schäden auszubessern, die die russischen Drohnen regelmäßig anrichten. „Wir sind die sauberste Stadt im Land“, sagt Olga, eine Verkäuferin auf einem belebten Markt nahe des Arbeiterviertels Saltiwka.

Dort bombardierte die russische Artillerie besonders intensiv. In den massiven Plattenbauten klaffen nach wie vor massive Löcher. Doch einige Fenster sind bereits neu, verdrängen langsam, aber sicher die Holzplatten, die anstelle der zerborstenen Fenster eingesetzt worden waren.

Aufbauarbeiten

Aus dem Inneren der Gebäude ist Hämmern, Schremmen, Bohren zu hören. Zwei Arbeiter bessern eine Fassade aus, verpassen ihr sogar eine neue Dämmung. „Es geht langsam voran, aber es geht“, sagt einer der Bauarbeiter. Zwei Blocks in Saltiwka hat die Stadt bereits völlig renoviert, zahlreiche weitere fehlen noch. Und dennoch leben auch in den zu großen Teilen ausgebombten Wohnblocks nach wie vor Menschen. „Meine Eltern weigern sich, zu gehen“, sagt Olga.

Regelmäßig müsse ihr Mann sie versorgen, Leitungen ausbessern, Stromgeneratoren reparieren. „Aber da sind sie einfach stur.“ Wie sie die Zukunft ihres Landes sehe? „Ich will mir keine großen Gedanken machen. Heute ist ein schöner Tag und in der Nacht konnte ich einigermaßen gut schlafen. Das ist doch schon einmal nicht so schlecht“, lacht sie.