Überraschung im Senat: Neue Zeugen gegen Trump

Das Impeachment-Verfahren gegen Ex-US-Präsident Donald Trump geht weiter. Mit 55 zu 45 Stimmen beschloss der Senat am Samstag, weitere Zeugen vorzuladen, die gegen Trump aussagen – darunter auch die republikanische Abgeordnete Herrera Beutler, die aussagen dürfte, dass sich Trump am 6. Jänner – wohlwissend, dass der Mob das Kapitol stürmte – erst geweigert habe, einzugreifen. Bisher sieht es aber dennoch nach einem Freispruch für den Republikaner Trump aus: Für eine Verurteilung müssten sich den 50 Demokraten im Senat 17 Republikaner anschließen, was derzeit nicht absehbar ist. Der Anführer der US-Republikaner im Senat, Mitch McConnell will Medienberichten zufolge für Trump im Impeachment-Prozess stimmen.

Der Senatsminderheitsführer habe seine Kollegen und Kolleginnen über seine Entscheidung informiert, berichteten unter anderem die Washington Post und der Nachrichtensender CNN. Der mächtige Fädenzieher argumentiert demnach, es gebe keine rechtliche Grundlage für eine Verurteilung.

Zuvor war erwartet worden, dass die Republikaner auf weitere Zeugen verzichten – dann hätte das Verfahren bereits am Samstag beendet werden können. Doch scheinbar hatte Beutlers absehbare Aussage einige republikanische Senatoren zum Umdenken bewogen.