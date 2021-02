Handelskonflikt: Biden kritisiert China

Einen Konflikt mit China, den müsse es nicht geben, betont Joe Biden seit seinem Amtsantritt. Der neue US-Präsident will die Kriegsrhetorik seines Vorgängers vermeiden. Der nützte ja jede Gelegenheit, um vom „Krieg mit China“ zu sprechen, und machte in Handelsfragen ständig Druck mit Wirtschaftssanktionen und Strafzöllen auf chinesische Waren. China konterte verlässlich, und so lizitierten sich beide Staaten mit ihren jeweiligen Strafzöllen unaufhaltsam in die Höhe.

Noch in seiner letzten Woche im Weißen Haus hatte Trump per Dekret verfügt, dass US-Firmen nicht mehr mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten dürften, wenn diese mit Chinas Militär kooperierten. Das trifft etwa auf den Telekom-Riesen Huawei zu. Dessen Geschäfte mit 5G-Netzwerken, vor allem in Europa, werden in den USA als Gefahr für die Datensicherheit betrachtet. Man befürchtet Übermittlungen heikler Daten an Geheimdienste und Militär.