Die Macht der Bilder im Impeachment-Verfahren gegen Trump

Man darf Mitt Romney abnehmen, dass ihm die Lebensgefahr erst richtig bewusst wurde, als er sich im Impeachment-Prozess gegen Donald Trump in einem bis dahin unveröffentlichten Video einer Überwachungskamera im Kongress erkannte.

Dort sieht man, wie der Senator aus Utah, der 2012 US-Präsident werden wollte, am 6. Jänner einen Gang entlang geht. Bis ihn der schwarze Polizist Eugene Goodman aufgeregt umdirigiert und ihn so vor der Meute rettet, die das Kapitol in Washington stürmte. Ohne Goodman, so Experten des FBI, könnte Romney heute tot sein.

Gezielte Jagd auf Demokraten und Republikaner