Die Republikaner stehen vor der Selbstzerfleischung

Zu Zeiten von Ronald Reagan und Georg H. W. Bush gaben die Republikaner in Amerika viel drauf, eine relativ tolerante Sammlungsbewegung zu sein. Wie ein „großes Zelt“ wollte die Partei vielen verschiedenen Lagern Platz und Beinfreiheit bieten. Die krawallige Giftigkeit der „Tea Party“-Rebellen zog dem „big tent“ erstmalig die Heringe aus dem Boden.

Zehn Jahre später tobt nach dem Verlust beider Kammern des Kongresses und des Weißen Hauses unter Donald Trump ein veritabler Guerilla-Krieg in der Partei Abraham Lincolns. Ob die „Grand Old Party“ auf einen Mitte-Kurs zurückfindet oder – durch Trump und dessen radikale Wählerbasis eingeschüchtert – ins Sektierer-Milieu abgleitet, wird sich symbolisch am Umgang mit zwei Frauen zeigen, die sich ideologisch zueinander wie Feuer und Wasser verhalten.