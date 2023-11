Versinkende Insel: Australien nimmt Klimaflüchtlinge auf

Klimaflucht passiert bereits

In Zukunft dürfte das Thema Klimaflucht bzw. -asyl immer mehr Regierungen beschäftigen. Schon jetzt sorgen die durch den Klimawandel verstärkten Dürren in Äthiopien oder Burkina Faso für Hungersnöte, in Teilen Thailands ist aufgrund der Überschwemmungen kaum noch Landwirtschaft möglich.

Bisher führen solche Entwicklungen vor allem zu Binennflucht, die Leute ziehen in nahegelegene Städte um. Die Weltbank rechnet bis 2050 mit mehr als 200 Millionen Klimaflüchtlingen. Ob es wirklich so viele sein werden, da sind sich Migrationsforscher uneinig - derartige Prognosen hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab.

Schwierige Einordnung

Und: Der Begriff der Klimaflucht ist nicht einfach zu definieren. Eine schwere Dürre kann etwa zu Ausfällen in der Landwirtschaft und Hunger führen.

Diese Umstände lösen dann womöglich wiederum politische Spannungen und Konflikte aus, vor denen die Menschen dann flüchten. Die Menschen gehen in diesem Szenario nicht konkret wegen der Auswirkungen des Klimawandels, sie spielen aber dennoch eine maßgebliche Rolle.

Fall in Österreich 2017

Dass es politische Maßnahmen brauchen wird, um den Klimwandel einzudämmen und vor Katastrophen Flüchtenden zu helfen, da ist man sich deutlich einiger. Auch in westlichen Ländern wird schon länger darüber diskutiert, ob man Klimaflüchtlingen Asyl gewähren soll bzw. kann.

Neuseeland hat bereits 2014 zum ersten Mal ein Ehepaar und seine zwei Kinder aus Tuvalu als Klimaflüchtlinge anerkannt und ihnen Asyl gewährt. In Österreich erhielt 2017 ein somalischer Flüchtling subsidiären Schutz - er hatte seine Heimat aufgrund der Dürre verlassen.

