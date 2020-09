Wann Klimawandel Migration verstärkt

In Ihrer Studie widmen Sie sich auch den Rückkehrern. Welche Rolle spielen die?

Oft handelt es sich bei Umweltmigration um Flucht innerhalb von Ländergrenzen. Wie nach dem Hurrikan Katrina 2005. Umweltmigration ist in der Regel interne oder regionale Migration auf kurze Distanz. Auch ist sie häufig nur temporär, wobei die Menschen nach einiger Zeit in ihre Heimat zurückkehren. Es ist davon auszugehen, dass Menschen weiterhin hauptsächlich innerhalb von Ländergrenzen oder Regionen migrieren werden. Denken Sie nur an Bangladesch, das erst unlängst wieder zu einem Drittel unter Wasser stand. Da ist Migration eigentlich bereits eine Überlebensstrategie. Oft ist das ein Hin und Her, Flüchten und Zurückkehren.

Es gibt also sehr unterschiedliche Formen von Migration. Und dieser Alarmismus in Europa, dass man ständig Angst haben muss, ist unangebracht: Die Zusammenhänge sind zwar da, aber nicht so stark ausgeprägt.