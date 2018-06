Türkei-Wahl: Erdoğan droht Teilung der Macht

Eine dritte Möglichkeit wäre eine vernichtende Niederlage Erdoğans und der AKP: Verlust des Präsidentenamtes und der Parlamentsmehrheit. Doch dies ist laut den Umfragen kaum zu erwarten.

Abermalige Neuwahlen?

Am wahrscheinlichsten ist damit Variante 2, eine Kombination aus einem Parlament, das von der bisherigen Opposition beherrscht wird, und einem Staatschef Erdoğan.

Der Präsident könnte dann versuchen, sich mit der Volksvertretung zu arrangieren und so gut es geht Kompromisse für Gesetzgebungsvorhaben zu finden; Frankreich hat mit der so genannten Cohabitation vorgemacht, wie das geht.

Ausgleich und Kompromisse entsprechen allerdings nicht dem politischen Stil Erdoğans, der gerne alle Fäden selbst in der Hand hat. Deshalb wird in Ankara bereits über abermalige Neuwahlen in den kommenden Monaten spekuliert.