Erdogan: „Müde“ und „politisch bankrott“

Den größten Applaus erhält Ince immer dann, wenn er die Erdoğan-Regierung als müden, korrupten und machttrunkenen Verein beschreibt, dem nur am eigenen Wohl und nicht an den Interessen des Landes gelegen sei. Auch vor populistischen Parolen schreckt der Erdoğan-Herausforderer dabei nicht zurück.

Das Geld für einen höheren Mindestlohn und für den Ausbau von Kindergartenplätzen werde er sich dort holen, wo sich Erdoğan „die 40 Milliarden Dollar für die Versorgung der syrischen Flüchtlinge geholt hat“, sagt Ince. Was Ince meint, ist: Haushaltsmittel lassen sich finden, wenn der politische Wille da ist. Er wirft damit Erdoğan vor, Geld für Dinge auszugeben, die nicht der türkischen Bevölkerung dienen.

Die Zuschauer jubeln. „Ich werde als Präsident nicht mit 300 Leibwächtern und 300 Autos durch die Gegend fahren.“ Applaus. „Erdoğan kommt aus dem Palast, ich komme aus dem Volk.“

Seit mehr als einem Monat reist Ince durch die Türkei, um die vielen unzufriedenen Wähler davon zu überzeugen, dass Erdoğan besiegt werden könne. Die Umfragen bestärken die Opposition in ihrer Hoffnung. Mehrere Institute sagen dem 64-jährigen Erdoğan eine schmerzliche Niederlage voraus. Demnach könnten vier Oppositionsparteien zusammen die Mehrheit im Parlament erobern. Bei der Präsidentenwahl wird Erdoğan möglicherweise in eine Stichwahl am 8. Juli ziehen müssen – aller Voraussicht nach gegen Ince.

Warum Erdoğan nach anderthalb Jahrzehnten an der Macht um den Sieg zittern muss, können Wähler wie Yahya erläutern. Der Mittvierziger betreibt einen kleinen Lebensmittelladen im Istanbuler Bezirk Tarlabasi, doch obwohl er tagaus tagein hinter der Ladentheke steht und Zigaretten, Kaugummi, Getränke und Busfahrkarten verkauft, kommt er kaum über die Runden. Die Schuld daran gibt er der Regierung.

Als die AKP 2002 an die Macht kam, stimmte Yahya für die damals neue Partei, die sich als moderne Reformkraft präsentierte. Bei späteren Wahlen hat er der mit Erdoğan verbündeten Nationalistenpartei MHP seine Stimme gegeben – doch am 24. Juni zieht Yahya einen Schlussstrich. Auf die Frage, wen er im Präsidentenpalast sehen will, antwortet er entschieden mit einem einzigen Wort: „Ince“.

Ein Grund dafür ist, dass es in der türkischen Wirtschaft kriselt. Lange konnte die AKP-Regierung auf wachsenden Wohlstand verweisen. Doch derzeit erlebt die Türkei einen rasanten Kursverfall der Lira, steigende Inflation und wachsende Arbeitslosigkeit. Von den beeindruckend hohen Wachstumszahlen – 7,4 Prozent im ersten Quartal 2018 – merken viele Türken in ihrem Alltag nichts. Die Wirtschaft sei aus Sicht der Wähler das größte Problem des Landes, sagt der Meinungsforscher Murat Gezici. Für viele habe Erdoğan seine Wirtschaftskompetenz verloren.

Erdoğan und die AKP hätten nichts mehr zu bieten, meint auch Yahya in seinem Laden. Das jüngste Wahlkampfversprechen des Präsidenten – Erdoğan will überall in der Türkei staatliche Teehäuser einrichten, in denen es Tee und Kuchen gratis geben soll – kommt ihm und vielen anderen Türken vor wie ein schlechter Witz. Teehäuser mit Kuchen? Hat das Land keine anderen Sorgen? Yahya schüttelt den Kopf. „Die AKP ist politisch bankrott“, sagt er. „Und Erdoğan ist müde.“

Nicht alle Türken sehen das so. Konservative Wähler mittleren und höheren Alters halten dem Präsidenten und der AKP die Treue. Obwohl die Opposition so gut dasteht wie lange nicht mehr, bleibt Erdoğan der bei Weitem beliebteste Politiker des Landes und die AKP die stärkste politische Kraft. „Erdoğan ist wie ein Vater“, sagt ein Anhänger des Präsidenten in einem Istanbuler Teehaus. Der „Vater“ ist dabei nicht immer gütig, sondern manchmal auch streng und herrisch. Was liberale Türken und viele im Westen abstößt, nimmt Millionen von AKP-Wählern für den Präsidenten ein.